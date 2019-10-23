شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توافق على تحويل ملعب خماسى بالمنيا لمركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراحان برغبة مقدمان من النائب سمير رشاد أبو طالب، الأول بشأن إدراج مركز شباب عبد الله عقيلة قرية طحا – مركز سمالوط – محافظة المنيا فى خطة 2019/2020، والثانى بشأن إضافة مساحة 400 متر مربع تقريبًا للملعب الخماسى بقرية بنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا وتحويله إلى مركز شباب وبناء مبنى إدارى داخله.

وأوضح النائب سمير رشاد أبو طالب، أن الملعب الخماسى بقرية بنى خالد – مركز سمالوط، هو ملعب خُماسى ضيق المساحة، ويوجد بجواره مساحة أرض فضاء ملاصقة للمركز، مطالبا بضم تلك الأرض والتى تبلغ مساحتها نحو 400 متر مربع زإنشاء مركز شباب متكامل لحماية الشباب من الانحراف، ونظرا لما تتمتع به القرية من كثافة سكانية عالية.

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وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن إدراج مركز شباب عبد الله عقيلة قرية طحا – مركز سمالوط – محافظة المنيا فى خطة 2019/2020، أوضح أبو طالب أنه تم إصدار قرار رقم 184 لسنة 2011 لإقامة مركز الشباب، إلا أنه لم يتم إدراجه بالخطة حتى الآن رغم مرور 8 أعوام على قرار إنشائه.

واعتبر النائب سمير رشاد أبو طالب عد إدراج مركز الشباب ضمن الخطة حتى الآن إهدارا للمال العام وعدم استغلال أراضى الدولة المُخصصة لهذا الغرض منذ 8 أعوام، لافتا إلى أن ذلك يعطى الفرصة لضعاف النفوس والخارجين على القانون للتعدى على الأرض، أو عدول الدولة عن تخصيص الأرض، موضحا أنه تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة مرارا وتكرارا دون جدوى.