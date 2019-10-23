شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب: قمة روسيا الأفريقية تعزز القدرات وتعظم التعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إن منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادى فى مدينة سوتشى بدولة روسيا الاتحادية سيسهم فى تعزيز قدرات الدول الإفريقية، والعمل علي فتح وتعظيم العديد من مجالات التعاون بين الجانبين الإفريقى والروسى.

وأضاف رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض فى كلمته قدرات القارة الأفريقية ككل فى مجال الاستثمار من موضوعات تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وأوضح استعداد أفريقيا للتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء فى بناء القدرات ونقل المعرفة وتحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى.

كما أوضح أن القارة قطعت شوطاً كبيراً فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادى على المستوى الإقليمى والقارى.

واستطرد، أن الكلمة تضمن مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية باتعظيم دورها في تمويل جهود التنمية بإفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، ويحقق لشعوب القارة أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة.

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وأعرب رضوان، عن تثمينه لتسليط الضوء وإيلاء الاستثمار فى رأس المال البشرى في إفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسى فى تحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة فى ربوع القارة، والاهتمام بتمكين الشباب والمرأة الإفريقية، مؤكدا أن إفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الاعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمى بدفع من مجتمعات شابة وطموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.