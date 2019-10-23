شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية" ينظم فعالية العبور للمستقبل بكاتدرائية الكاثوليك عن انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب الحرية المصرى اليوم فعالية العبور للمستقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر وبالتنسيق مع أمانة المواطنة وأمانة حقوق الإنسان وستكون بحضور الأنبا يوحنا قولتة المعاون والنائب البطريركى للأقباط الكاثوليك وبحضور النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى والنائب أحمد مهني، الأمين العام للحزب ونواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب.

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ويتحدث فى الفاعلية عن انتصارات أكتوبر المجيدة اللواء ناجى شهود مساعد مدير المخابرات الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية كما يستعرض اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق عن الإنجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعات البنية الأساسية العملاقة وأثرها فى دعم الاقتصاد القومى وأهمية تسليح القوات المسلحة وأثرها فى دعم الاقتصاد القومى وسيتم تكريم بعض من الشهداء ضباط حرب أكتوبر وبعض شهداء الشرطة المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الفاعلية عن مبادرة سوف ينفذها الحزب فى المدارس للمدرسين والطلبة وتتمثل فى وضع خطة تدريبية لاستعادة ونشر روح أكتوبر 1973 لكى يكونوا المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية من خلال إعادة التأهيل النفسى والجسدى للمجتمع لتحسين السلوك العام ومؤشرات جودة الحياة.