شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء ملاعب بالغربية ومركز شباب بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح مُقدم من النائب سلامة الجوهرى بشأن إنشاء ملاعب على مكان ردم ترعة فاصلة بين قريتى نهطاوى وكفر الدغايدة – مركز زفتى – محافظة الغربية، مع تنجيل تلك الملاعب.

وذلك دون إقامة أية منشآت على تلك الأرض والاكتفاء بإقمة الملاعب فقط لممارسة الشباب أنشتطهم، وذلك بعد موافقة ممثلو وزارة الشباب والرياضة باجتماع اللجنة، وهم رمزى هندى نائب وزير الشباب والرياضة لشئون المنشآت، وسعيد إبراهيم نائب وزير الشباب والرياضة لشئون المديريات، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

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كما أعلن ممثلو وزارة الرى والموارد المائية بالاجتماع موافقتهم على الاقتراح المُقدم من النائب سلامة الجوهرى، كون الملاعب ستُقام على أرض ملك وزارة الرى.

ووافقت اللجنة أيضا على اقتراح مُقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن بناء مركز شباب قرية أبو غنيمة مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، والذى تم هدمه منذ عامين ولم يتم بنائه مرة أخرى، حيث لفت النائب مُقدم الاقتراح إلى أن ذلك حرم الشباب من ممارسة أنشتطتهم، وحثت اللجنة وزارة الشباب والرياضة على سرعة إدراج المركز فى خطة الإنشاءات.