شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توافق على 3 اقتراحات برغبة بتطوير مراكز شباب شبرا الخيمة وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراحان برغبة مقدمان من النائب نضال السعيد، الأول بشأن توفير دعم مالى لمركز شباب دمنهور بحى شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والثانى بشأن دعم مالى لمركز شباب شبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة أيضا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن إنشاء دور علو بمبنى مركز شباب الصيادين بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وإنشاء مبنى لقاعة اجتماعات وصالة ألعاب رياضية بمركز شباب الطور ومركز شباب الساحل – بمحافظة جنوب سيناء.

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ومن ناحيته، قال النائب أحمد أبو علم، إن هناك توجيها رئاسيا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لتنميتها، موضحا أنه كان يجب على الحكومة أن تعمل على تطوير وتنمية المرافق والخدمات بتلك المحافظات من تلقاء نفسها وعدم انتظار تقدم النواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة لتطوير وتنمية تلك المحافظات.

وأكد أبو علم على أهمية الدور الذى تقوم به مراكز الشباب بمختلف المحافظات، خاصة الحدودية، ودورها فى رفع الوعى لدى الشباب بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحى للاطلاع وكذلك الاشتراك فى المسابقات الثقافية المختلفة، واكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات ورعايتهم، وتنظيم وإعداد الفرق الكشفية والجوالة فى المراحل السنية المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة المراحل السنية.