توقعات بعودة أسعار اللحوم للارتفاع بعد حظر استيراد الماشية السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

توقع محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، عودة أسعار اللحوم للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعدما حظرت الإدارة المركزية للطب البيطري، التابعة لوزارة الزراعة، استيراد الماشية الحية السودانية.

وأبلغت الإدارة المركزية للطب البيطري، الحجر البيطرى السوداني في خطاب رسمي، بوقف استيراد الماشية بداية من 12 أكتوبر الجاري، إثر تفشي مرض حُمى الوادي المُتصدع في أسواق الخرطوم.

وقال محمد وهبة، لمصرواي إن وقف استيراد الماشية من السودان سيقلل من المعروض في السوق المحلي، مما يؤدي لارتفاع الأسعار.

وأضاف أن انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة لزيادة المعروض من المستورد بجانب الإنتاج المحلي، وأي نقص سيعود بالأسعار إلى مستوياتها قبل الانخفاض.

وانخفضت أسعار اللحوم بنحو 20 جنيها، بشكل تدريجي منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة لزيادة المعروض من المواشي البلدية والمستوردة، وتوافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى المستهلكين القادرين على الشراء، مما زاد حالة الركود التي يعاني منها السوق، بحسب تصريح سابق لوهبة.

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ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري بالقاهرة الكبرى بين 100 و140 جنيها، وبين 70 و100 جنيه بالمحافظات، بحسب وهبة.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لـ "الخليج 365"، أمس أن السودان وردت العام الماضي 100 ألف رأس ماشية لمصر، وتعتبر ضمن أكبر الدول التي نستورد منها الماشية الحية.

وبحسب رئيس شعبة القصابين فإن الماشية السودانية تسد فجوة من حجم الاستهلاك الذي يحتاجه السوق، حيث جذبت اللحوم السودانية طبقة كبيرة من المواطنين وجدوا فيها بديل عن اللحوم البلدية.

ويتوقع وهبة أن يرفع أصحاب المزارع أسعار القائم تتدريجا بعد انتشار خبر الحظر، مما يعود بالأسعار لمستواها قبل الانخفاض.

وأوضح وهبة، أن قرار الحظر يأتي في صالح المربي الصغير الذي تكبد خسائر خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع الأعلاف، وانخفاض أسعار المواشي، فيمكن أن يساهم هذا القرار في تحقيق هامش ربح للمربين.

وكان وهبة، توقع لمصراوي، أن يكون تراجع أسعار اللحوم في الأيام الماضية مؤقت على أن تعود الأسعار لمستواها من جديد خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها صغار المربيين، "الأمر الذي لن يشجعهم للدخول في دورة تربية جديدة، مما سيقلل من المعروض"، حسب قوله.