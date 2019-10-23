محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
لقي أب وابنته مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعدما جرفتهما السيول بمنطقة شديدة الانحدار "بجبل يلق" بمركز الحسنة، في شمال سيناء.
وأعلنت مدينة الحسنة، مصرع كل من عبدالله الشويكي 47 عامًا "مزارع"، وابنته "خديجة" 13عامًا، والعثور على جثتيهما، وأخطرت الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع أب وابنته غرقا في مياه سيول "جبل يلق" بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.