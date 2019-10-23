مصرع أب وابنته غرقا في مياه سيول "جبل يلق" بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

لقي أب وابنته مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعدما جرفتهما السيول بمنطقة شديدة الانحدار "بجبل يلق" بمركز الحسنة، في شمال سيناء.

وأعلنت مدينة الحسنة، مصرع كل من عبدالله الشويكي 47 عامًا "مزارع"، وابنته "خديجة" 13عامًا، والعثور على جثتيهما، وأخطرت الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.