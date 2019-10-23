هاني عازر يكشف تفاصيل أول سيارة مصرية وروشتة إصلاح السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف المهندس العالمي هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، عن تصنيع أول سيارة بأيادٍ مصرية، قائلًا: "بدأنا بالفعل اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع في هذا الملف لإنجاز أول سيارة بكل محتوياتها بتصنيع مصري خالص".

وأضاف عازر لمصراوي: "حينما نتكلم عن تصنيع سيارة، نتكلم عن كل تفاصيلها كالموتور والكاوتش والكراسي وكل كمالياتها، وليس تجميعًا تلك المحتويات التي تأتينا من الخارج، ورغم فخرنا بمصنع النصر للسيارات الذي كنا نمتلكه في الستينيات، إلا أننا لا نعلم إذا كان يتم فيه تجميع السيارات أم تصنيعها بالكامل هناك".

وواصل عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل: "وزارة الإنتاج الحربي تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا الأمر حتى نصل لتصنيع أول سيارة بأيادٍ مصرية خالصة، وأيضًا سيكون لدينا قريبًا المونوريل، وكل هذا لن يتم ويستمر إلا بتنفيذ ثلاثة أمور هامة هي الصناعة والصيانة والتدريب.

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وحول منظومة السكة الحديد، قال عازر: "السكة الحديد قطاع قديم وأُهمل منذ السنوات الماضية قبل 2010 و2011، والحكومات التي جاءت حاولت تعيد إصلاح هذا القطاع، ولأن مشاكله كثيرة فأي إصلاح لا يظهر بشكل كبير.. وحتى نصل لحلول حقيقية لمشاكل السكة الحديد لابد من البدأ في العمل بشكل متوازٍ، والعامل البشري رقم 1 لأنه يفعل كل شيء، ورقم 2 المعدات والإمكانيات كالقطارات والقضيب والسكة والإشارات والزلقانات، ويجب أن نحاول استخدام الإمكانيات الموجودة لإصلاح السكة الحديد.

واستطرد: "بدأنا منذ 4 سنوات عمل الإشارات الميكانيكية الإلكترونية بدلا من الميكانيكية فقط، والمزلقانات العشوائية كانت فوق الـ4 آلاف مزلقان وبدأنا التخلص منها، والقطارات يجب أن يكون لها صيانة دورية بحيث قبلما يخرج الجرار من الورشة يكون له كراسة موقعة تؤكد أنه مؤهل لحمل الركاب منعا لحدوث أضرار، كما يجب تطوير العامل البشري وتعلميه ومتابعته وتطويره، لأن العقل البشري هو الألف والياء، ولذلك سأظل أنادي بالتعليم الفني والتدريب المهني، كشرط من شروط التطور الاقتصادي".

وأشاد بدور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لدوره في تطوير منظومة السكة الحديد منذ توليه منصبه في الوزارة، إلا أنه شدد على ضرورة الاهتمام بالصيانة والتدريب كعناصر أساسية للاستمرار.