وكالات- أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بأن طائرة مسيرة أسقطت جنوب لبنان. وقالت الشبكة إنه من المرجح أن تكون الطائرة إسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سكاي نيوز" البريطانيّة : إسقاط طائرة مسيّرة جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.