اجتماع مفاجئ بين جونسون وكوربين بشأن جدول "بريكست"

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، لبحث مسألة الجدول الزمني لعملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر المحرر السياسي لصحيفة "تايمز"، فرانسيس إليوت، على حسابه في "تويتر" أن الاجتماع المفاجئ عقد لمناقشة جدول زمني جديد لـ "بريكست"، ونقل عن كبير المراقبين الحزبيين عن حزب

العمال في البرلمان، نك براون، قوله إن الجدول الجديد قد يتم الاتفاق عليه قبل نهاية اليوم.

وأشار إليوت إلى أن عددا من المسؤولين الآخرين حضروا الاجتماع، بمن فيهم براون وكبير مستشاري كوربين، شيمس ميلن، وكذلك الذراع اليمنى لجونسون، دومينيك كامينغز، الذي حذر من أن

فرنسا تنوي الاعتراض على طلب لندن تأجيل موعد "بريكست" مرة أخرى.

من جانبه، ذكر المحرر السياسي في "بي بي سي"، بول ووه، أن جونسون التقى كوربين لبحث ما إذا كان حزب العمال سيدعم جدولا سيتيح تطبيق "بريكست" بالفعل دون تأجيله مجددا، ونقل عن مصدر في حزب المحافظين قوله إن كوربين أظهر بوضوح أنه ليس لديه أي سياسات إلا إرجاءات وتنظيم استفتاءات جديدة خلال العام المقبل، ولذلك انتهت المفاوضات سريعا.