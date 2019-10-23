الدفاع الجزائرية: تدمير 6 مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، كشف وتدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولايتي عين الدفلى والمدية (شمال).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة

الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش أمس إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي عين الدفلى والمدية، ستة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع".وأضاف البيان أن قوات الجيش في ولاية بشار (جنوب غرب) ضبطت أربعة تجار مخدرات وضبطت 26 كيلوجراما من المخدرات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية سطيف (شمال شرق) أربعة أشخاص بحوزتهم 2787 قرصا مهلوسا.