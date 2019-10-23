رئيس أوكرانيا يطالب برلمانيين بالخضوع لاختبار كشف الكذب عقب مزاعم فساد

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان بالخضوع لاختبار كشف الكذب على خلفية انتشار مزاعم وقائع فساد ورشاوي.



وقال زيلنسكي - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - : "إن أعضاء البرلمان الذين تورطت

أسمائهم في فضيحة الفساد الأخيرة يجب أن يخضعوا للاختبار؛ لإثبات براءتهم".



وجاء بيان الرئيس عقب انتشار مزاعم في الإعلام المحلي حول تلقي عدد من مشرعي حزب زيلنسكي الرفيعين رشاوي مالية تصل

إلى 30 ألف دولار أمريكي؛ لدفع تعديل تستفيد منه شركات عقارية مرتبطة بمشرع بالبرلمان.



وأعلن المدعون العموم في أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، أنه يجري التحقيق في تلك المزاعم.



يُشار إلى أن الرئيس زيلنسكي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي لتعهداته المتكررة بمحاربة الفساد المتفشي في البلاد.

