الجيش اللبناني يؤكد دعمه للتظاهر السلمي ومطالب المحتجين

أكد الجيش اللبناني دعمه ووقوفه إلى جانب المتظاهرين والمحتجين في "مطالبهم المعيشية المحقة".. مشددا على أنه يلتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والدفاع عن لبنان أرضا وشعبا، بعيدا عن إغلاق الطرق والتضييق على المواطنين ومحاولات البعض لاستغلال التظاهرات للقيام بأعمال شغب.

وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم وجهه إلى المتظاهرين - "نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها.. جنودنا منتشرون على كافة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة لمواكبة تحرككم السلمي وحمايتكم في هذه

المرحلة الدقيقة، وهم بين أهلهم " .وأضاف: "لم يدخر الجيش جهدا في الأيام الماضية في التواصل مع كل الفرقاء المعنيين للحيلولة دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين".وأعربت القوات المسلحة اللبنانية عن تطلعها في أن يقوم المواطنون بالتعاون معها، من أجل إبقاء الطرق مفتوحة أمام حركة السير، تسهيلا لتنقل المواطنين وعودة الحياة الطبيعية.