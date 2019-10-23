قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لتونس للسنوات الخمس المقبلة بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.

وأكد الرئيس التونسي حرصه على الحفاظ على الوحدة الوطنية في بلاده والعمل على أن يكون رئيسا جامعا لكل التونسيين.

وشدد سعيد في كلمة له أمام مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد تمسكه بسلطة القانون وإعلاء كلمته مشددا على التمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية.

وحذر من خطورة آفة الإرهاب متوعدا بالوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن تونس وشعبها.

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وأعلن التزام تونس بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها والعمل مع شركائها على تطوريها لصالح كل الأطراف.

وعبر قيس سعيد، في كلمته، عن "وقوف تونس إلى جانب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة".

كان قيس سعيد قد فاز بنسبة 72.71 % من أصوات الناخبين فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.