ترامب يشيد بـ"النجاح الكبير" على الحدود بين تركيا وسوريا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لوقف هجوم أنقرة على قوات سوريا الديمقراطية داخل المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، ووصفه بـ"النجاح الكبير".

وكتب ترامب، على حسابه في موقع تويتر، "نجاح كبير حدث على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إقامة منطقة آمنة! وصمد وقف إطلاق النار، وانتهت الأعمال القتالية".

وأضاف: "الأكراد في أمان، وقد عملوا معنا بصورة جيدة جداً. وتم تأمين معتقلي داعش".

وأشار إلى أنه يعتزم إلقاء بيان في الحادية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي من البيت الأبيض.

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يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا، أمس الثلاثاء، على تمديد وقف إطلاق النار في العدوان الذي تشنه أنقره شمال شرق سوريا أكثر من ستة أيام إضافية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء، أن أنقرة مدّدت وقف عدوانها العسكري «150 ساعة أخرى».

وأضاف أن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا بعد مغادرة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.