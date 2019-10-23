جونسون: بريطانيا تنتظر رداً من بروكسل على طلب تأجيل "بريكست"

ذكر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أنه ينتظر رداً من بروكسل على طلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، قبل أن يقرر خطواته المقبلة.

وشدّد جونسون، خلال استجوابه من قبل المشرعين، على أن طلب التأجيل كان "من البرلمان" وليس منه.

وأكد أنه مازال يريد من بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

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وأضاف "لا يمكننا، الآن، أن نعرف ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي رداً على الطلب من البرلمان. إننا ننتظر ردهم".

وتابع جونسون "لا أعتقد أن شعب هذا البلد يريد تأجيلاً. لا أريد تأجيلاً".

وقال جونسون، مساء أمس الثلاثاء، إنه سيوقف إجراء تصويت آخر على مشروع القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض المشرعون جدوله الزمني المحدد بثلاثة أيام لتمحيصه.