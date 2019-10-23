انطلاق مناورات برية وبحرية مشتركة بين مصر والأردن

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات التدريب المصري-الأردني المشترك "العقبة - 5"، والتي من المقرر أن تستمر على مدار أيام عدة.

وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي، في بيان على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن المناورات ستجري بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.

ويشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية.

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تتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية من أجل "نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام".

يأتي هذا التدريب في إطار التدريبات المشتركة التي تجري سنوياً بالتبادل بين القوات المسلحة في البلدين.