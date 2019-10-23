مقتل 3 عراقيين في انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

أفادت مصادر عراقية في قيادة شرطة كركوك، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع بانفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى غربي مدينة كركوك 250/كم شمالي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة زرعها عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في الطريق المؤدي لقرية سراي الفضل في ناحية الرياض استهدفت سيارة كانت تقلهم مما أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع بجروح.

يأتي ذلك في ظل زيارة وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إلى بغداد اليوم، وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأميركيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

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يذكر أن 7 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا في عملية عسكرية في كركوك شمال العراق، في الشهر الجاري، وقال بيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية: «إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية في منطقة داقوق بمحافظة كركوك، أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين وتدمير أنفاق وأوكار، فضلاً عن عبوات وأحزمة ناسفة».

إلى ذلك، عثرت القوات الأمنية، على مقبرة جماعية تضم عدداً من الرفات في ناحية سيتك التابعة لمحافظة السليمانية. وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد، إن فرق الأدلة الجنائية عثرت في مديريتي آسايش وشرطة السليمانية على المقبرة التي تبين بعد فتحها أنها تضم رفات 3 أشخاص، وتم استخراج بعض الملابس والمقتنيات من المقبرة الجماعية.

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