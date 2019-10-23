إيرلندا تؤيد تأجيل الموعد النهائي لـ"بريكست"

ذكر رئيس وزراء إيرلندا، ليو فارادكار أنه يؤيد دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك لزعماء دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل "بريكست" وهو نهاية الشهر الجاري.
وأضاف فارادكار، الذي يعتبر خياره بشأن بريكست مؤثراً، نظراً لأن بلاده هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي تشترك بحدود برية مع بريطانيا، حيث تتاخم إيرلندا الشمالية، أن ما يُسمى بـ"تمديد مرن" مطروح على الطاولة.
وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي وتوسك في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيجعل من الممكن لبريطانيا المغادرة قبل 31 يناير 2020، إذا تمت المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل جميع الأطراف الضرورية، حسب بيان من مكتب رئيس وزراء إيرلندا.
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في غضون ذلك، حثًّ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، زعماء الاتحاد الأوروبي على السماح لبريطانيا بتأجيل الموعد النهائي للخروج من التكتل.
وقال ساسولي "سيسمح هذا التمديد للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بممارسة دوره".
يذكر أنه يجب أن تصدق الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي على اتفاق الانسحاب، الذي توصلت إليه لندن وبروكسل.
وأضاف "طلب الحكومة البريطانية التمديد حتى 31 يناير مازال على الطاولة".
وكان قد تم إجبار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشكل قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 يناير لبروكسل في مطلع الأسبوع، لكن رافق ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلاً.
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