مصر تستحوذ على حصة الأسد من تجارة روسيا مع إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية والإفريقية، مشددا على أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة روسيا مع إفريقيا.

وقال بوتين اليوم في كلمة افتتاحية لمنتدى وقمة “روسيا – إفريقيا” بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية بلغ العام الماضي نحو 20 مليار دولار، شكلت مصر حصة الـ40% من هذه التجارة”.

وعن آفاق التجارة، أشار إلى أن روسيا ترى فرصة لمضاعفة التبادل التجاري مع القارة السمراء في السنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أن “صادرات روسيا الزراعية حاليا تجاوزت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية”.

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو تقدم محفزات تجارية، بما في ذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية، لتعزيز الصادرات الروسية إلى الدول الإفريقية.

بوتين: روسيا شطبت ديونا على إفريقيا بعشرات المليارات

قال الرئيس الروسي إن موسكو قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار كانت مستحقة على الدول الإفريقية لصالح روسيا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل هذه الدول.

مشيرا إلى أن روسيا تعتزم تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، معتبرا إياها “قارة واعدة” وقال إن حجم الاقتصاد الإفريقي سيصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.

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وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعمل على تقديم قروض استثمارية ستسهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية للدول الإفريقية، مضيفا أن “الملفات الاقتصادية تشكل أولوية بالنسبة لعلاقاتنا ونهدف لتحسين مستوى حياة المواطنين”.

السيسي: أدعو المؤسسات الدولية للمساهمة في زيادة الاستثمار بإفريقيا

من جهته اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إفريقيا مقبلة على مرحلة ستشهد تطورا اقتصاديا لتصبح مقصدا مهما للشركاء الدوليين، مؤكدا أن القاهرة تضع موضوع البنية التحتية في طليعة العمل الإفريقي المشترك.

ودعا السيسي المؤسسات الروسية والدولية إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي، للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.

وأشار إلى أن التعاون مع الدول الإفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة.

يشار إلى أن قمة “روسيا – إفريقيا” انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة بوتين والسيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في هذا المنتدى.