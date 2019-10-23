3 ملايين زائر وأكثر من 8 ملايين تذكرة في موسم الرياض

واصل موسم الرياض تحقيق الأرقام القياسية من ناحية عدد الزوار، وكذلك عدد الفعاليات وحجم الإيرادات. وكشف الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن بيع 8.3 مليون تذكرة في موسم الرياض من مختلف العروض إلى الآن في 5 مواقع من الموسم فقط التي تم افتتاحها إلى الآن.

كما أوضح أنه في غضون 10 أيام منذ افتتاح موسم الرياض في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بلغ عدد زوار الموسم 3 ملايين شخص، وتم إصدار 15 ألف فيزا سياحية. وقام آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية لموقع البوليفارد بعد إعادة افتتاحه بحلة جديدة اطلع فيها على التجهيزات واستمع لآراء الزوار.

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وتعتبر منطقة “بوليفارد الرياض” التي لا تنام، الوجهة الأكثر إقبالاً من الزوار إلى الآن. ومن المتوقع أن تتجه نسبة كبيرة من زوار موسم الرياض ابتداء من يوم الجمعة إلى فعالية “الرياض ونتر وندر لاند” التي تبدأ بيع التذاكر بداية من اليوم الأربعاء، وتقدم المرح والترفيه على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع بألعاب ثلجية ومغامرات بعضها تم تجهيزه خصيصاً للموسم ولأول مرة في المنطقة.

وأعلن موسم الرياض أن فعالية “ونتر وندرلاند” ستكون اليوم الأربعاء وغداً الخميس مخصصة لاستقبال أطفال الجمعيات الخيرية، وأبناء شهداء الواجب ويوم الجمعة ستفتتح أبوابها لجميع الزوار.

ويترقب زوار موسم الرياض باهتمام بدء تدشين 7 مواقع أخرى للموسم تباعاً، وفق خطة مسبقة من الهيئة العامة للترفيه لتكون 6 مناطق رئيسية للفعاليات و6 فرعية في الموسم الأكبر في المنطقة.