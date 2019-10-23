كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية تطالب واشنطن بوقف احتلال التنف في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في وكالة "روسيا سيجودنيا"، بأن "موسكو تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف احتلال التنف في سوريا".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي: "هناك الجيش الأمريكي موجود بشكل غير قانوني، في دائرة قطرها 55 كيلومترا، وهذه أرض سورية أيضا، وموجودين فيها بشكل غير قانوني ويغلقون الطريق، الذي يربط العراق وسوريا، ونحن نعتبر وجودهم غير قانوني ونطالب بوقف هذا الاحتلال".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر عام 2018، نهاية الجزء الرئيسي من العملية ضد الإرهابيين في سوريا وتدمير "الخلافة الجسدية"، وفي هذا الصدد، أعلن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وكان عددهم حوالي ألفي شخص.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، أنه بعد انسحاب القوات من شمال شرق سوريا، سيبقى فقط عدد قليل من القوات في جنوب البلاد.

وفي وقت سابق أفيد أن حوالي 150 من الأفراد العسكريين سيبقون في التنف عند تقاطع حدود سوريا والأردن والعراق.

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