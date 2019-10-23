كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من ترامب بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من البيت الأبيض.

وقال ترامب في البيان، إن المنطقة الآمنة تم إنشاؤها والأكراد في أمان بعد إنتهاء المهام القتالية، معتبرًا أن المنطقة الآمنة قد أنشئت شمالي سوريا المعركة هناك انتهت.

وأشار ترامب، إلى أن هناك نجاحا كبيرا حصل على الحدود السورية التركية.

أمريكا تتخلى عن الأكراد

وكشف الكرملين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخلت عن الأكراد السوريين وتشجعهم على البقاء قرب الحدود والاشتباك مع الجيش التركي.

وقالت مصادر تركية، إن القوات الكردية السورية ستنسحب مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية مع تركيا.

القوات الأمريكية في شمال سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبرللصحفيين، خلال رحلة إلى أفغانستان بينما يجري سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إن بعض القوات ما زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط وإن المناقشات جارية بشأن إبقاء بعض القوات هناك.

وأضاف أنه لم يقدم هذا الاقتراح بعد لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كافة الخيارات.

انسحاب القوات الأمريكية

وسحبت الولايات المتحدة، قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

العدوان التركي على سوريا

ومن الجدير بالذكر أن تركيا بدأت عدوانها على شمال شرق سوريا ضد الأكراد السوريين، بعد فترة من التهديد والوعيد وأيام من إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليمضي في مخططه.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الذي يحمل اسم عملية "نبع السلام" تستهدف أيضا القضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم داعش وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".