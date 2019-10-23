كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة ترحب بخطة الأمن الألمانية لسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت الولايات المتحدة وحلف الناتو بحذر، اليوم الأربعاء، باقتراح ألماني لإقامة منطقة أمنية في شمال سوريا، رغم أن مبعوث واشنطن إلى الحلف قال، إنه ينبغي أن تتحمل أوروبا مسؤولية القوات الأمريكية وليس القوات الأمريكية.

واقترحت ألمانيا، خطة لإنشاء منطقة لحماية المدنيين النازحين وضمان استمرار القتال ضد متشددي "داعش"، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غامضة.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للصحفيين، إنه ناقش الاقتراح مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، التي من المتوقع أن تقدمها إلى نظرائها في الناتو خلال اجتماع دوري في بروكسل يوم الخميس.

وأضاف "ستولتنبرج"، في مؤتمر صحفي: "أرحب بأن لدى حلفاء الناتو مقترحات بشأن كيفية المضي قدمًا"، مع تحذيره من أن أي حل سياسي في المستقبل واسع النطاق سيحتاج إلى إشراك "جميع الأطراف الفاعلة على الأرض" - في إشارة غير مباشرة إلى روسيا.

بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا يوم الثلاثاء، وافقت أنقرة على تقييد عملياتها العسكرية في شمال سوريا على المنطقة الحدودية التي سيطرت عليها القوات التركية من الأكراد منذ 9 أكتوبر، بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل غير متوقع.

وصرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يخالف القانون الدولي.

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وقال هيكو ماس لمحطة "ZDF" الألمانية: "لا نعتقد أن أي هجوم على الوحدات الكردية أو الميليشيات الكردية أمر مشروع بموجب القانون الدولي".

وقال في أقوى تعليقاته بعد الاعتداء: "إذا لم يكن هناك أساس في القانون الدولي لمثل هذا الغزو، فلن يكون ذلك وفقًا للقانون الدولي".

كما شنت أنقرة هجومًا عبر الحدود ضد أكراد سوريا في 9 أكتوبر بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا عسكريًا من شمال البلاد التي مزقتها الحرب، لانتقادات دولية واسعة النطاق.

ولقد بررت تركيا العضو في الناتو الهجوم باعتباره ضروريًا لتأمين حدودها.