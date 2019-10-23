كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة جوية للجيش الليبي على منطقتي الرملة والعزيزية جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، غارة جوية على منطقتي الرملة والعزيزية جنوب طرابلس، حسبما ذكرت مصادر لقناة العربية.

ونفذ الجيش الليبي، غارات جوية على مخازن ودشم للطائرات المسيرة في القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن "سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، وكانت تستخدم هذه المخازن من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركية".

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هذا وأفاد مصدر عسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بأن سلاح الجو الليبي استهدف تمركزات لقوات حكومة الوفاق الوطني بعدة مناطق في جنوب وشرق العاصمة وبمشروع الموز في منطقة السبعة وعين زاره.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

الجيش الليبي هو فصيل سياسي في ليبيا وكانَ يُعتبر سابقًا إلى حدٍ بعيد الجيش الوطني للبلاد، حيثُ يتألّف من القوات البرية والقوات الجوية، وأُسّس هذا الجيش من قِبل الحكومة الليبية بعد الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، وذلك بعدما هزمَ رفقة آخرين الجيش الليبي، الذي كان يأتمرُ بأوامر معمر القذافي، وتغيّرت وضعيّة هذا الجيش عام 2014 حينما أصبحَ فصيلًا سياسيًا تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر، والذي انقلبَ ضدّ المؤتمر الوطني العام الذي كان يهيمن عليه حينها الإسلاميون؛ ثمّ تغيّر الأمر أكثر أواخر عام 2015 عندما تمّ تأسيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي اعتُرف بها دوليًا قبل أن تقوم بإنشاء جيش البلاد الوطني؛ ومنذُ ذلك الحين لم يتم الاعتراف بما يُعرف بالجيش الوطني الليبي تحتَ قيادة حفتر كجيشٍ للدولة.