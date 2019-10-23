كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: حادث الشاحنة "مأساة لا يمكن تصورها وتدمي القلوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مقتل 39 شخصًا تم العثور على جثثهم في الجزء الخلفي من الشاحنة "مأساة لا يمكن تصورها وتدمي القلوب".

وأضاف جونسون للمشرعين في مجلس العموم، أنه يتلقى تحديثات دورية حول القضية.

من المقرر أن يطلع وزير الداخلية البريطاني بريتي باتل المشرعين على المأساة في وقت لاحق.

وتابعت الشرطة أنه تم العثور على جثث 38 شخصًا وصبيًا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في شاحنة في جرايز شرق لندن. كانت السيارة قد سافرت من بلغاريا إلى المملكة المتحدة عن طريق أيرلندا.

يقول المحققون إنهم لم يحددوا هوية الضحايا بعد.

أوضحت شرطة إسيكس، أنها لم تحدد هوية الضحايا الـ 39 الذين عثر عليهم مقتولين في حاوية شاحنة أو اثبات من أين أتوا.

وقالت نائبة قائد الشرطة بيبا ميلز إن تحديد هوية الضحايا "يمكن أن يكون عملية طويلة" وأن أحد أهم التحقيقات هو كيفية دخول الشاحنة إلى أيرلندا. ويقال إن الشاحنة دخلت بريطانيا عبر ميناء هولييد الويلزي يوم السبت قادمة من أيرلندا.

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و اضافت ميلز "إنها مأساة مطلقة ويوم حزين للغاية".

لم تفصح ميلز عن عدد المتوفين من الرجال أو النساء، لكنها أكدت أن أحد أولئك القتلي يبدو أنه مراهق.

وقد قالت الشرطة في جنوب شرق إنجلترا إنه تم العثور على 39 شخصًا مقتولين في حاوية شاحنة يُعتقد أنها جاءت من بلغاريا.

تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

قال كبير المشرفين أندرو مارينر يوم الأربعاء إن السلطات بصدد محاولة التعرف على الـ 38 شخصًا ومراهق.

يقول مارينر إن الشاحنة دخلت البلاد يوم السبت 19 أكتوبر وأن الشرطة "تعمل عن كثب مع شركائنا للتحقيق".