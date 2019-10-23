كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمبراطور الياباني ناروهيتو يستضيف أفراد العائلات الملكية الأجنبية على حفل شاي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الإمبراطور الياباني ناروهيتو، حفلة شاي في مقر إقامته لأفراد العائلة المالكة من الدول الأخرى، ويشكرهم على احتفالهم بتتويجه في حفل القصر قبل يوم.

ووفق ما جاء بصحيفة "ستار تريبيون"، أعلن "ناروهيتو" وريثه في طقوس قديمة الثلاثاء في القصر الإمبراطوري، حيث هنأ مع هتافات "Banzai!" من الجمهور.

واستقبل ناروهيتو وزوجته ماساكو، الضيوف الملكيين بالأحضان أو المصافحات عند وصولهم إلى حفل الشاي، اليوم الأربعاء.

وكان من بين الضيوف؛ الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف، ودوق لوكسمبورغ الكبير هنري، والملك الماليزي عبد الله سلطان أحمد شاه، وملك بروناي حسن البلقية، والأمير ألبرت الثاني ملك موناكو.

وقال مسؤولو القصر، إن أعضاء آخرين من العائلة الإمبراطورية سينضمون إلى الحزب، بمن فيهم والد ناروهيتو المتنازل، أكيهيتو، وزوجته الإمبراطورة السابقة ميشيكو.

وصعد الإمبراطور ناروهيتو رسميًا إلى عرش اليابان يوم الثلاثاء في حفل أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

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ويأتي ذلك بعد أن أصبح الأب أكيهيتو أول إمبراطور منذ أكثر من قرنين يتنازل عن العرش في منتصف العمر، وحضر 2000 ضيف من 180 دولة من بينهم امير بريطانيا تشارلز والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا.

وأعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسميًا صعوده للعرش يوم الثلاثاء في حفل أقيم عبر مراسم تمتد منذ قرون حضره شخصيات من أكثر من 180 دولة، وتعهد بالوفاء بواجبه كرمز للدولة.

أصبح ناروهيتو إمبراطورًا وزوجته ماساكو أصبحت إمبراطورة في الأول من مايو في حفل قصير، لكن يوم الثلاثاء كانت الطقوس أكثر تفصيلًا في القصر الملكي حيث أعلن رسميًا عن تغيير وضعه إلى العالم.

"أقسم أنني سوف أتصرف وفقًا للدستور وأتحمل مسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة الشعب"، هكذا أقسم الرجل البالغ من العمر 59 عامًا، بصوت قليل أمام نحو 2000 ضيف، بما في ذلك امير بريطانيا تشارلز.

وأضاف: "آمل بإخلاص أن تتطور اليابان أكثر وأن تساهم في صداقة وسلام المجتمع الدولي، وفي رفاهية البشر وازدهارهم من خلال حكمة الشعب وجهودهم المستمرة".