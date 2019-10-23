كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية: لم نحدد هوية ضحايا الشاحنة بمدينة إسيكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية، إنها لم تحدد هوية الضحايا الـ 39 الذين عثر عليهم مقتولين في حاوية شاحنة أو اثبات من أين أتوا.

أوضحت نائبة قائد الشرطة بيبا ميلز، أن تحديد هوية الضحايا "يمكن أن يكون عملية طويلة" وأن أحد أهم التحقيقات هو كيفية دخول الشاحنة إلى أيرلندا. ويقال إن الشاحنة دخلت بريطانيا عبر ميناء هولييد الويلزي يوم السبت قادمة من أيرلندا.

وأضافت ميلز "إنها مأساة مطلقة ويوم حزين للغاية".

لم تفصح ميلز عن عدد المتوفين من الرجال أو النساء، لكنها أكدت أن أحد أولئك القتلي يبدو أنه مراهق.

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وقد قالت الشرطة في جنوب شرق إنجلترا إنه تم العثور على 39 شخصًا مقتولين في حاوية شاحنة يُعتقد أنها جاءت من بلغاريا.

تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

قال كبير المشرفين أندرو مارينر يوم الأربعاء، إن السلطات بصدد محاولة التعرف على الـ 38 شخصًا ومراهق.

يقول مارينر إن الشاحنة دخلت البلاد يوم السبت 19 أكتوبر وأن الشرطة "تعمل عن كثب مع شركائنا للتحقيق".