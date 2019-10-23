أمسية دوري أبطال أروبا.. ثلاثي “الأسود” يبحث عن مواصلة التألق في مباريات حارقة

يتجدد عشاق كرة القدم الجميلة، مساء اليوم الأربعاء، مع الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أروبا، والتي ستعرف إقامة مجموعة من المباريات القوية، تجمع بين كبار القارة العجوز، المرشحين فوق العادة للتتتويج باللقب الأروبي.

نصيب المغاربة من المتعة وافر في مباريات اليوم، خاصة لعشاق المحترفين المغاربة في القارة العجوز، وذلك من خلال 3 مباريات قوية.

الأولى طبعا، تلك التي سوف تجمع بين أجاكس أمستدرام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي، بملعب “يوهان كرويف آرينا”، في مباراة من المرتقب أن تعرف مشاركة الثنائي حكيم زياش ونصير المزراوي.

وفي الوقت الذي تحوم فيه شكوك حول دخول زياش أساسيا بسبب شعوره بآلام عضلية، فإن مدرب الفريق الهولندي، تين هاغ، يتجه إلى الاعتماد على المزراوي كأساسي، بعد أن استرجعه لكامل إمكانياته البدنية.

بروسيا دورتموند الألماني، ونجمه الأول في الدورات الأخيرة، أشرف حكيمي، سيبحث عن فوزه الثاني على الثوالي، عندما يحل ضيفا على فريق أنتر ميلان الإيطالي، في واحدة من أقوى قمم هذه الجولة.

الفريق الأصفر، يرغب في تأكيد صحوته الأخيرة، والنجم المغربي يرغب هو الآخر في التأكيد على البصم على تألق جديد، شبيه بما بصم عليه في مبارياته الأخيرة، منذ أن بدأ مدرب الفريق، السويسري لوسياف فافر يعتمد عليه كجناح.

أما عادل تاعرابت، صانع ألعاب فريق بنيفكا البرتغالي، فسيخوض اليوم، فرصته الأخيرة من أجل الحفاظ على أمل بلوغ الدور الثاني، وذلك عندما يستضيف فريق ليون الفرنسي، وذلك بعد أن مني بهزيمتين متتاليتين، في المباراتين الماضيتين.

وتحوم شكوك حول مشاركة تاعرابت في هذه المباراة كأساسي، بسبب استمرار معاناته من آلام عضلية.

إليكم المباريات الكاملة لمساء اليوم:

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خينك البلجيكي / ليفربول الإنجليزي

سالسبورغ النمساوي / نابولي الإيطالي

أنتر ميلان الإيطالي / بروسيا دورتموند الألماني 20:00

سلافيا براغ التشيكي / برشلونة الإسباني

لايبزيغ الألماني / زينيت الروسي

بنيفيكا البرتغالي / ليون الفرنسي 20:00

أجاكس الهولندي / تشيلسي الإنجليزي 17:55

ليل الفرنسي / فالنسيا الإسباني