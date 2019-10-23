قيس سعيد: هناك تونسيون اقترحوا التبرع بيوم عمل كل شهر طيلة 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة

قال الرئيس التونسي الجديد قيس السعيد، إن كثيرا من المواطنين داخل وخارج البلاد، قد عبروا عن استعدادهم للإسهام بأموالهم الخاصة في إنقاذ الأوضاع الإقتصادية بالبلاد.

وجاء ذلك في خضم خطاب السعيد أثناء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية اليوم الأربعاء، قائلا إن الشعب يوجه رسالة واضحة بأنه يريد المساهمة في تخطي الحواجز، وأن “من افتدى هذا الوطن بالدم مستعد أن يفتديه بالعمل والمال”.

وأضاف بأن أن “هناك كثيرون من خارج تونس وداخلها مستعدون للتبرع كل شهر بيوم عمل لمدة 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة وتتخلص من التداين والقروض”.

من جهة أخرى، أكد السعيد”أن لا أحد قادر على سلب الحرية للشعب التونسي تحت أيّ مسمّى، قائلا: “من يهزّه الحنين للوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير عكس مجرى التاريخ”.

وأكّد قيس سعيد أنه “لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجها إلى مزيد أخذ حقوقها وخاصة الاقتصادية والاجتماعية فهي تكابد في البيوت وفي المصانع والحقول وكرامة هذا الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حدّ السواء”.