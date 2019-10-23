السعودية: اعتقال أمير بأكبر القبائل لانتقاده هيئة الترفيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد حساب "معتقلي الرأي" المتابع للشأن الحقوقي في السعودية اعتقال السلطات لأحد أمراء قبيلة عتيبة، وهي الأكبر في البلاد، فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، بعد انتقاده لممارسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، و"انتقاده للظروف المعيشية والفقر" في السعودية، بحسب الحساب.

ووفق تغريدة نشرها "معتقلي الرأي"، فإنّ "الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد سبق واعتقل العام الماضي (في آب/ أغسطس)، بعد انتقاده للظروف المعيشية والفقر، وقد أفرج عنه بعد فترة قصيرة، وقد نشرت حينها المباحث من حسابه تغريدة تنفي الخبر (كما حصل مع آخرين غيره)".

وكان بن حميد قد غرّد في وقت سابق ساخرًا: "حققتم أهدافكم المنشودة لتحويلنا إلى شعب مرفه يعيش على القروض والديون، ونشكركم على منحكم ‘بطاقة الفيزا‘ لكي يعيش المواطن بكرامة التقسيط المريح".

وينتمي الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، والّذي يحسب على المعسكر المحافظ المتعاطف مع تيار الصحوة، إلى أسرة بن حميد، وهي أسرة المشيخة في قبيلة عتيبة، التي تعد أكبر قبيلة سعودية.

وكان جدّه الأكبر جهجاه وشقيقه سلطان بن بجاد، في توحيد السعودية مع مؤسسها الملك عبد العزيز بن سعود ضمن ما عرف بحركة "إخوان من طاع الله" الدينية المتشددة.

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وليست هذه المرّة الأولى الّتي تضيّق فيها السّعوديّة على شيوخ القبائل الكبرى، فاعتقلت من قبل الأمير نواف طلال الرشيد أحد أمراء قبيلة شمر، كما اعتقلت الأمير سعود بن ماجد الدويش أحد أمراء قبيلة مطير.

بينما ارتفعت أصوات معارضة داخل قبيلة مطير، بعد مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، عبد العزيز الفغم، اتّهمت النّظام السّعوديّ بالوقوف وراءه، خاصّةً وأنّه ينتمي لأسرة مشيخة داخل قبيلة مطير أيضًا.



وتواصل السّلطات السّعودية اعتقال وملاحقة أي منتقد لفعاليات هيئة الترفيه، التي يعتبرها المحافظون معاديةً لتراث وعادات البلاد، وملاحقة كل من ينتقد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.



كذلك اعتقلت السلطات السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ عمر المقبل، بسبب انتقاده للفعاليات الترفيهية، كما قامت باعتقال واستدعاء عدد من الشعراء المغمورين بسبب كتابتهم قصائد اعترضت على صرف مبالغ ضخمة على الترفيه في ظل وجود عطالة كبيرة بين صفوف الشباب السعودي.