شكرا لقرائتكم خبر عن بن نهيد يؤكد على ضرورة إنجاح التشغيل الليلي لمطار سيئون الدولي والان مع التفاصيل

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، على ضرورة إنجاح مشروع التشغيل الليلي لمطار سيئون الدولي، ورفع جاهزية المطار وتطوير خدماته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بسيئون، لمناقشة متطلبات التشغيل الليلي للمطار، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية .

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وشدد رئيس الهيئة على اهمية خروج اللجنة الخاصة بدراسة التشغيل الليلي للمطار، ووضع دراسة تشخيصية وواقعية، اضافة الى دراسة الاحتياجات الفنية والتجهيزات اللازمة من المعدات والأجهزة المختلفة والتدريب والتأهيل للطاقم العامل، ووضع المعالجات الخاصة بالتحديات التي يواجهها المطار.

من ناحيته اوضح مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير، ان التشغيل الليلي للمطار سيحدث نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين ويخفف معاناتهم.