شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تثبيت نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الخامسة بشارع صنعاء في الحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها من تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الخامسة في مدينة الحديدة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار .

وقامت اللجنة الأممية بتثبيت النقطة الخامسة المشتركة في سيتي ماكس بشارع صنعاء شرق مدينة الحديدة والتي تم إضافتها لتكون هي أخر نقاط الإرتباط المشتركة في مدينة الحديدة .

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وكانت اللجنة قد نشرت أربع نقاط الأولى في الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 والرابعة في حي منظر جنوب الحديدة والخامسة في سيتي ماكس بشارع صنعاء .

وبتثبيت النقطة الخامسة، يكون قد تم إستكمال نقاط الارتباط المشتركة بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار وانهاء التعصيد العسكري بالمدينة