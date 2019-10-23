سفراء العرب بأديس أبابا يتعهدون بدعم نشر اللغة العربية في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد السفراء العرب بأديس أبابا بدعم الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى نشر اللغة العربية في إثيوبيا، وذلك في اجتماع عُقد، السبت، بأديس أبابا، بين جامعة أفريقيا العالمية والجامعات الإثيوبية المختلفة بهدف تبادل الخبرات في نشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

"العين الإخبارية" قامت بتغطية هذا الحدث المهم في أديس أبابا والذي يدعو إلى دعم اللغة العربية وانتشارها في إثيوبيا.‎