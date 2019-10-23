إصابة مدنيين سوريين إثر انفجار دراجة نارية مفخخة جنوب الحسكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دراجة نارية مفخخة، انفجرت، الأربعاء، جنوب الحسكة، وسط أنباء عن وقوع إصابات بصفوف المدنيين

وأضافت الوكالة السورية، إن الدراجة النارية انفجرت، أمام الجامع الكبير بمدينة الشدادي، جنوب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

كانت وسائل إعلام محلية قالت، الأربعاء، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

