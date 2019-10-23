ثالث رؤساء الجمهورية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011.. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لتونس.. ويؤكد: لن أتسامح بإهدار ملّيم واحد ولن انتهك القانون وسأحافظ على مكتسبات الثورة

الموجز

أدى ثالث رؤساء الجمهورية في تونس في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي بثورة شعبية في 2011 الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية، رئيسًا جديدًا للبلاد، لمدة 5 سنوات، وذلك أمام البرلمان التونسي في جلسة استثنائية مخصصة لذلك، الأربعاء.

اليمين الدستوري

وتلا رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، اليمين الدستورية، المنصوص عليها في الدستور التونسي، "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

الشكر للشعب التونسي

ووجه الرئيس التونسي الجديد، في كلمته التي أعقب أداء اليمين، الشكر للشعب التونسي، على ما سماه "ثورة" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدًا أن التونسيين كسبوا احترام ودهشة العالم.

ثالث الرؤساء بعد 2011

واعتبر سعيد، ثالث رؤساء الجمهورية في تونس في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي بثورة شعبية في 2011، أن أحد أهم واجباته كرئيس جديد للبلاد، هي الحفاظ على الدولة التونسية والتأكيد على حياد كافة مرافقها، دون التأثر بأي حسابات سياسية، وتابع "لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق".

مواجهة الإرهاب

وشدد الرئيس التونسي على مواجهة الإرهاب والقضاء على كل أسبابه، مشيرًا إلى أن "رصاصة أي إرهابي ستواجه بوابل من الرصاص"، ووجه التحية، في هذا السياق، إلى الجيش التونسي والشرطة والديوانة، مشيدًا بدورهم في مواجهة الإرهاب.

عدم انتهاك القانون ومكتسبات الثورة

وتعهد أستاذ القانون الدستوري سابقًا، بعدم انتهاك القانون التونسي، كما تعهد بالحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الحرية التي اكتسبها الشعب التونسي.

حقوق المرأة

وتعهد قيس سعيد، بالحفاظ على حقوق المرأة في تونس، مشيدًا بدورها فيما وصلت إليه تونس.

لا تسامح في مليم واحد

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وقال سعيد في خطابه: "كسب التونسيون بكافة أطيافهم احترام ودهشة العالم"، مشدداً: "لا تسامح في إهدار مليم واحد من عرق أبناء شعبنا".

كما أكد على مبدأ المساواة بين التونسيين والتونسيات، متعهداً بحماية كل الحريات، قائلاً إنها أبرز مكسب لتونس بعد الثورة.

وتابع: ''لتطمئن القلوب أيضاً أنه لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوج المرأة إلى مزيد دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، فهي تعمل في المعامل والمكاتب والحقول، وكرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد السواء".

وأشار: "من له الحنين للعودة للوراء، فهو واهم ويلاحق السراب".

علاقة الحكام والمحكومين

كذلك أضاف: "المواطنون بحاجة إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين"، لافتاً إلى أن "تونس مستمرة بمؤسساتها وليس بالأشخاص الذين يحكمونها".وقال إن التونسيين "ينتقلون اليوم من ضفة الإحباط لضفة العمل والبناء".

ريس البرلمان التونسي

رأس جلسة البرلمان، في أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان التونسي بالإنابة، والمرشح الرئاسي السابق.

وحضر جلسة أداء اليمين سياسيون تونسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.

وأصبح سعيد، أستاذ القانون الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيساً لتونس بفوزه بـ72.71% من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل أقصاه 60 يوماً، وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي.

وأفرزت الانتخابات النيابية، التي جرت في السادس من الشهر الحالي، برلماناً مشتت الكتل وحل حزب "النهضة" أولاً بـ 52 مقعداً يليه حزب "قلب تونس" بـ 38 مقعداً.