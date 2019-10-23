رئيس بوليفيا يشبه الإضراب العام في البلاد بانقلاب









اسماء السيد - لاباز: اعتبر رئيس بوليفيا ايفو موراليس الاربعاء أن الاضراب العام في البلاد يعتبر بمثابة "انقلاب" معربًا عن ثقته بأنه فاز في الانتخابات.

وقال موراليس في مؤتمر صحافي إنه "واثق بالكامل" بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاحد، وذلك فيما بدأ اضراب عام في البلاد احتجاجا على النتائج التي رجحت فوزه.