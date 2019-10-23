شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يجتمع غدا بمجلس "الصحفيين" لاعتماد نتيجة القيد لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا له غدا الخميس، لاعتماد نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين والنظر فى تكويد الصحف الجديدة وشئون الأعضاء.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، اتخذ خلال اجتماعه السابق الذى عقد بمقر جريدة التحرير،عددا من القرارات جاء من بينها لفت نظر أسامة محمد خليل محمد خليل،لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها وذلك استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة.

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كما قرر المجلس مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، فى ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الصحفيين بجريدة التحرير فى شأنه باعتباره ناشرًا فى الجريدة.

وأخطر مجلس النقابة خالد ميرى، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق، بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده ،مشيرا الى أن النقيب قام بالتواصل مع مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى البدوى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين فى موقفها من أزمة جريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها فى كل خطواتها للدفاع عن مصالح الصحفيين بها.