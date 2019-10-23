شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان عن "بى بى سى": تمارس سقطات إعلامية مفضوحة ولم يعد يتابعها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قناة بى بى سى أصبحت تفتقد المهنية بشكل كامل، وهو ما جعل المصريين بل والشعوب العربية تتوقف عن متابعتها، لأنها تجمل أجندات تستهدف إسقاط مصر والمنطقة العربية وإغراقها فى الفوضى.

وقال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن تلك القناة البريطانية أصبحت منبرا لقيادات التنظيم الإرهابية، وتستضيف شخصيات مهتمة بالإرهاب وتضليل الشعوب، من أجل تنفيذ المخطط الذى يستهدف بث الفتن.

Advertisements

ووصف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ما تفعله قناة بى بى سى من استضافة إرهابيين ونشر الأكاذيب بالسقطات الإعلامية الفضوحة التى اكتشفها المصريين، مشيرا إلى أن القناة تفتقد لأدنى المعايير الإعلامية خلال تغطيتها للأوضاع التى تشهدها مصر.