شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى مهاجما "بى بى سى": تتبنى الإرهابيين وتستخدمهم فى ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن ممارسات شبكة "بى بى سى" البريطانية فى طريقة تغطيتها للأوضاع فى مصر هي استمرار لنفس النهج الذي كانت تتعامل به بريطانيا ضد مصر طوال عشرات السنوات، حيث تستهدف الضغط على الدولة المصرية من أجل استعادة التحكم في المنافذ البحرية (قناة السويس) وكذلك في استكشافات الغاز الطبيعي مؤخرا في البحر المتوسط .

Advertisements

وقال هيثم شرابى لـ"الخليج 365"، إن قناة البي بي سي هي المنبر الإعلامى التي تقوم بواسطتها باستخدام عناصر تنظيم الإخوان في ترويج الأكاذيب والشائعات، موضحة أن الشبكة البريطانية تفتح لهم مساحات إعلامية في أغلب البرامج بهدف الإساءة لمصر.

وأوضح الباحث الحقوقى، أن شبكة بى بى سى تتبنى تنظيما إرهابيا ثبت علاقته بالتنظيمات الإرهابية المسلحة في كل مناطق الأزمات مثل أفغانستان وليبيا ودمشق والعراق واليمن والجزائر وتونس وحتى في حوادث الإرهاب والعنف في المدن الأوروبية.