شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية تطالب وزير التنمية المحلية بتوضيح حول غرق شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى وزير التنمية المحلية، بتوضيح بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه الامطار، وما تسببت فيه الأمطار من غرق الشوارع في بداية موسم الشتاء، على الرغم من التحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية.

وأضافت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، أن غرق الانفاق وتكدس المياه داخلها نتيجة عدم عمل صيانة للصرف المتواجد بها، وهذا طبيعة عمل الأحياء، التى كان من المفترض أن تقوم بعمل خطة صيانة شاملة ودورية لكافة المصارف فى الشوارع والطرق الرئيسية وتلك الموجودة فى الانفاق والكبارى، خاصة وأن هيئة الأرصاد سبق وأن حذرت قبل ذلك أن هناك تقلبات جوية، وتوقعات بسقوط امطار تصل لحد السيول.

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وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن وزارة التنمية المحلية لابد أن يكون لديها خطة عاجلة للتعامل مع هذه المواقف التى أصبحت غير مفاجئة ، فخلال الفترة الأخيرة تخرج تقارير من هيئة الأرصاد لتحذر من وقوع مثل هذه الوقائع، وبالتالى كان من باب أولى أن يتم وضع خطة قبل بداية فصل الشتاء لإجراء صيانة لكافة المصارف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، التى فشلت فى انقاذ الموقف، وتسألت الهيئة فى بيانها: هل ستظل الأحياء تتعامل بلامبالاة مع الملفات والقضايا وتصدر المشاكل؟.