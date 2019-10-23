البطولة الاحترافية.. المولودية يبحث عن فوز غائب على الوداد لمدة 11 سنة

يستقبل فريق مولودية وجدة اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الشرفي، ضيفه الوداد الرياضي، في مواجهة متأخرة عن مباريات الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

ويتطلع الفريق الوجدي إلى حسم المباراة لصالحه، وهو ما سيمكنه من الانفراد بالمركز الثاني، مؤقتا وتقليص الفارق بينه وبين المغرب التطواني المتصدر لنقطة وحيدة.

أما الفريق الأحمر فالفوز باللقاء، سيمنحه وصافة الترتيب هو الآخر، ويجعله على بعد ثلاث نقاط من “الماط”، مع العلم أن لبطل المغرب مباراتين ناقصتين، بدون احتساب مواجهة اليوم.

ويبحث “سندباد الشرق” عن تحقيق فوزه الأول على الوداد، الذي استعصى عليه لمدة 11 عاما، إذ يعود آخر فوز للمولودية على الفريق البيضاوي، إلى مارس 2008، بهدفين دون رد، لحساب مباريات الجولة 22 من بطولة موسم 2008/2007.

ومنذ تلك المباراة، تقابل الفريقان في 6 مناسبات، حسم الفريق الأحمر 5 منها لصالحه، بينما انتهت مباراة واحدة بلا غالب ولا مغلوب، مع العلم أن الفريق الوجدي سقط للقسم الوطني الثاني في فترتين، الأولى موسم 2009/2008، وعاد للأضواء موسم 2016/2015، وهو الموسم نفسه الذي نزل فيه مجددا، قپل أن يعود 2019/2018.