فتحي عبد الوهاب: “السينما المغربية لا تصل إلى الجمهور المصري”.. وعن عمل مشترك مع المغرب :”يا ريت”- فيديو

قال الفنان المصري، فتحي عبد الوهاب، إن السينما المغربية تشهد تطورا على مستوى الآفاق، والتكنولوجيا، لكنها لا تصل إلى الجمهور المصري.

وأوضح فتحي عبد الوهاب، في حديثه مع “اليوم24″، على هامش مشاركته في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، إنه يطلع على أعمال مغربية في المهرجانات، ويرى أنها تشهد تطورا في الأفاق، وعلى المستوى في حين أن مضمونها متطور دائما.

وأشار النجم المصري إلى أن جمهور بلده لا تصله الانتاجات السينمائية المغربية، لعوامل مرتبطة باقتصاد الصناعة، واقتصاد التوزيع، واقتصاد السينما في العالم العربي.

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وعن مدى إمكانية إنتاج أعمال مشتركة بين السينما المصرية والمغربية، كما يحصل في الدول الأوربية، أجاب فتحي: “يا ريت وكل فنان سألته سجيب نفس الجواب”.

وعن مشاركته في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في المهرجان قال فتحي إنها إيجابية كنظيرتها في لجان تحكيم مهرجانات أخرى، وتساعده على تطوير أدواته كممثل.