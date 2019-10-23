كأس العرش.. “الماط” متسلحا بتوهجه في البطولة والسريع بتفوقه في المواجهات المباشرة

يحتضن مساء اليوم الأربعاء، ملعب سانية الرمل بتطوان، مباراة المغرب التطواني بضيفه سريع واد زم، لحساب ربع نهائي كأس العرش.

ويبحث الفريق التطواني، عن نقل توجهه في البطولة الاحترافية التي يتصدر ترتيبها بالعلامة الكاملة، بعد خوضه لثلاث مباريات، يبحث عن نقله للكأس الفضية، والإطاحة بضيفه.

من جهته، يتطلع السريع إلى مواصلة مغامرته في مسابقة الكأس، بالرغم من نتائجه السلبية في البطولة، حيث يقبع في المركز الثالث عشر، برصيد نقطة وحيدة، غير أن أبناء بنعبيشة يتسلحون بتفوقهم على “الماط” في المواجهات التي جمعت الطرفين منذ صعود واد زم لقسم الأضواء قبل موسمين.

وتميل كفة الانتصارات لسريع واد زم، حيث تمكن من الفوز بمباراتين، مقابل فوز وحيد للمغرب التطواني، في حين خلصت مباراة واحدة إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.