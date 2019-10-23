أحمد الفيشاوي يكشف أسرارا غير متوقعة عن هيفاء وهبي ونيته في وشم صورة زوجته – فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتوقع أن تكون النجمة هيفاء وهبي، بالالتزام المهني نفسه، الذي اكتشفه أثناء التصوير معها في فيلم “أشباح أوربا”، مبرزا أنها تهتم بأدائها أكثر من شكلها مقارنة مع باقي الفنانات.

وأبرز الفيشاوي أنه فوجئ بهيفاء وهبي، أثناء الاشتغال إلى جانبها، بأنها تمضي ساعات طويلة في التصوير، مقارنة مع باقي الممثلين، من دون أن تهتم بتعديل مساحيق التجميل على وجهها أو تصفيف شعرها، على الرغم من أنها تحتاج إلى ذلك في فترات معينة، بسبب طول مدة التصوير.

وأشار الفيشاوي، في حديثه مع الصحافة المغربية، إلى أن الفيلم، الذي يقدمه مع هيفاء، تجسد فيه النجمة اللبنانية دورا مختلفا عن الأدوار، التي سبق أن قدمتها، بالإضافة إلى أن قصة الفيلم مختلفة تماما.

ويملك الفيشاوي عددا كبيرا من الوشم على جسمه، وقد أكد أنه يضطر إلى الوصول إلى مكان التصوير قبل ساعة من الزمن لإخفائها بمساحيق التجميل المتطورة، المخصصة للصناعة السينمائية.

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وأفصح الفيشاوي أنه ينوي إضافة وشم آخر في جسمه، عبارة عن صورة لزوجته الحالية ندى كامل.

يذكر أن الفيشاوي موجود، حاليا، في المغرب للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي.