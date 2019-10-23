بعد الإعفاء من المنصب الحكومي.. العثماني يعين الصمدي مستشارا له مكلفا بالتعليم

بعدما أعفي من المنصب الحكومي، الذي تقلده منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني الأولى، وحتى التعديل الحكومي، عين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كاتب الدولة السابق، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، مستشارا له في رئاسة الحكومة، مكلفا بقطب التعليم.

وقال الصمدي، في تدوينة في صفحته الشخصية في فايسبوك، “ابتداء من هذا الأسبوع، استأنفت بتوفيق الله وحسن عونه، مسار تنزيل إصلاح المنظومة التربوية من موقع جديد، بصفة مستشار لرئيس الحكومة مكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة”.

وأضاف الصمدي، الذي كان، أيضا، مستشارا لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، مكلفا بنفس المهمة: “هذا القطب يضم فريقا من الخبراء المتميزين، المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة”.

وقال الصمدي، أيضا: “البداية ستكون بوضع برنامج عمل، ومخطط تنفيذي، ومؤشرات الإنجاز إلى جانب آليات التتبع، والتقييم”.