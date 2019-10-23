النقب: هدم العراقيب للمرة 164

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات اليوم الأربعاء، للمرة 164 على التوالي، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعدما هدمتها قبل ذلك بتاريخ 15.10.2019.

وواصلت السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من اراضيهم.

وداهمت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب واقتحمت مقبرة العراقيب بسيارات الدفع الرباعي وآليات الشرطة، حسبما ذكر عدد من أهالي العراقيب.

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وأكدوا أن أفراد وحدة "يوآف" مزقوا خيام الأهالي بالسكاكين وجروها إلى خارج القرية وصادروا مواد بناء الخيام.

ولوحظ خلال عمليات الهدم الأخيرة للقرية استخدام وحدة الهدم سيارات الدفع الرباعي لهدم خيام أهالي العراقيب، وعدم استخدام الجرافات والمعدات الثقيلة. ورأى مراقبون أن السلطات بدأت باستخدام هذا الأسلوب في قرية العراقيب الملاحقة بشكل مستمر نظرا لتكاليف الهدم الباهظة.

هذا، وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة الشيخ صياح الطوري ونجليه سيف وعزيز الطوري بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".