المشتركة تبحث مع المالية رصد ميزانية لمكافحة العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقت رئاسة القائمة المشتركة مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور، وطواقم العمل المهنية في الوزارة صباح اليوم، الأربعاء، وبحثت معه بلورة خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتخصيص ميزانية ملائمة لهذا الغرض، كما بحثت كذلك سبل دفع إقرار خطة تطوير اقتصادية جديدة للمجتمع العربي بعد انتهاء مدة خطة 922 عام 2020. وطالبت المشتركة بزيادة المبلغ الذي سيخصص للخطة وكذلك أن تشمل الخطة الاقتصادية مجالات لم تشملها الخطة 922.

وشارك في الاجتماع كل من النواب: أيمن عودة، إمطانس شحادة، أحمد طيبي ومنصور عباس. وقال عودة "سنبقى موحدين، ونعمل كل جهد مخلص لصالح مجتمعنا. وفي هذه الأيام قضية القضايا هي الانتصار على الجريمة، على عصابات الإجرام المنظّم، عصابات الخاوة، عصابات السوق السوداء، والقضاء على السلاح في مجتمعنا. كل عمل برلماني يجب أن يرافقه نضال شعبي كما نفعل بالأسابيع الأخيرة".

وأضاف أن "الاجتماع كان جيدا نحو اتخاذ قرار حكومي شامل، ولكن علينا أن لا نوقف النضال الشعبي، بل نواصله بكل قوة حتى اتخاذ القرار رسميا".