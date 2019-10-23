شكرا لقرائتكم خبر عن عناق مؤثر بن أب متظاهر وأبنه الجندي في الجيش اللبناني.. فيديو والان مع التفاصيل

تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، فيديو وصف بالمؤثر، يجمع بين متظاهر لبناني، وأبنه المنتسب إلى قوات الجيش .

ويظهر في الفيديو والشاب يعانق والده بحرارة خلال التظاهرات الشعبية التي تشهدها المدن اللبنانية منذ أيام للمطالبة بإسقاط السلطة السياسية الحاكمة وإنهاء الأحزاب وإستقالة الحكومة .

وأطلق الجيش اللبناني، الأربعاء، عملية واسعة في أنحاء البلاد لفتح الطرقات المقطوعة منذ نحو أسبوع بسبب الاحتجاجات، واستخدم القوة في فتح بعضها شمالي بيروت، في وقت كثفت قوات الأمن وجودها في عدد من المناطق.

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وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة بيروت، بانتشار كثيف للجيش في نهر الملب، وسط توتر مع المتظاهرين، في حين طلب من المصورين الصحفيين عدم التصوير.

ولجأ الجيش إلى استخدام القوة من أجل إعادة فتح الطريق في منطقة نهر الكلب شمالي بيروت، كما وقعت مناوشات بين متظاهرين وقوات الجيش اللبناني في صيدا جنوبي البلاد أثناء محاولة فتح الطرق المقطوعة.



