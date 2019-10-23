ماذا قال الجيش اللبناني حول المظاهرات التي تشهدها البلاد؟

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قال الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إنه ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، بعيدًا عن إغلاق الطرق والتضييق على المواطنين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
واندلعت، خلال الساعات الماضية، اشتباكات بين قوات من الجيش اللبناني ومتظاهرين بعدد من المناطق في لبنان؛ بسبب محاولاته فتح الطرق المغلقة بالقوة.
ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.
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